В США учительница получила срок за совращение школьника

В США бывший педагог оказалась в тюрьме из-за совращения ученика. Об этом сообщает KRCG. О произошедшем в штате Миссури стало известно после того, как один из учащихся обратился к школьному инспектору и рассказал об отношениях молодого человека и учительницы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии