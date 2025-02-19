В США учительница получила срок за совращение школьника

В США бывший педагог оказалась в тюрьме из-за совращения ученика. Об этом сообщает KRCG. О произошедшем в штате Миссури стало известно после того, как один из учащихся обратился к школьному инспектору и рассказал об отношениях молодого человека и учительницы.