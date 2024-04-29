Пушков назвал отличительные черты начавшейся «ледяной войны»

Сенатор Алексей Пушков описал «ледяную войну», которую России объявили США. Он отметил, что она представляет собой форму косвенной конфронтации с применением передового оружия, экономических санкций, финансовых механизмов, транспортной блокады и информационной борьбы.
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