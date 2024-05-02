7 мая депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь проведет личный прием граждан и юридических ли...

7 мая депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь проведет личный прием граждан и юридических лиц7 мая 2024 года депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Бобруйскому-Первомайскому избирательному округу № 79 Приходько Оксана Игоревна проведет личный прием граждан и юридических лиц с 12.
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