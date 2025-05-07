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За рулем

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Стартовали продажи самой дешевой версии популярного в России кроссовера

Стартовали продажи самой дешевой версии популярного в России кроссовера

Компания Li Auto начала прием предзаказов на обновленный кроссовер L6 2025 года в Китае, предлагая две комплектации: Pro стоимостью 34 300 долларов (около 2,8 млн рублей) и Max за 38 400 долларов (примерно 3,1 млн рублей).

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