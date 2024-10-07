Синоптик Колесов рассказал, какая погода ожидается в Петербурге в ближайшие дни

В понедельник, 7 октября, воздух успеет прогреться до плюс 13 градусов Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что сегодня, 7 октября, атмосферный фронт с севера накроет Ленинградскую область облаками, местами пройдет дождь, но осадков будет очень мало.
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