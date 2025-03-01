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В Британии попытались уговорить Зеленского отказаться от встречи с Трампом

В Британии попытались уговорить Зеленского отказаться от встречи с Трампом

CNN: Келлог советовал Зеленскому не встречаться с Трампом Посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог пытался спасти украинского лидера Владимира Зеленского, советуя ему не встречаться с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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