В Британии попытались уговорить Зеленского отказаться от встречи с Трампом

CNN: Келлог советовал Зеленскому не встречаться с Трампом Посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог пытался спасти украинского лидера Владимира Зеленского, советуя ему не встречаться с главой Белого дома Дональдом Трампом.