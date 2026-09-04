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Аргументы недели

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Проект «Анти-Россия» списан мировой закулисой в убытки

Проект «Анти-Россия» списан мировой закулисой в убытки

В мировой политике наступил тот редкий и крайне опасный момент, когда парадный фасад дипломатии окончательно перестал совпадать с тем, что происходит в закрытых штабных кабинетах.

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