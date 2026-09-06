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Линус Вайсбах: «Против «Лады» мы сыграли небрежно, позволили им держаться в игре все 60 минут. СКА может провести матч гораздо лучше»

Нападающий СКА Линус Вайсбах высказался после дебютного матча за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ. Вчера СКА обыграл «Ладу» (4:3 ОТ).

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