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Иваново

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В Иванове начали очищать остановочные павильоны от несанкционированных информационных материалов

В Иванове начали очищать остановочные павильоны от несанкционированных информационных материалов

В Иванове начали очищать остановочные павильоны от несанкционированных информационных материалов В апреле этого года Администрацией были внесены изменения в постановление «Об утверждении типов и видов рекламных конструкций, допустимых к установке на территории города Иванова».

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