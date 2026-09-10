Мексика: Офицер Национальной гвардии и еще один человек были застрелены в отеле Isla de Mar (Avenida del Mar 180) в Масатлане, штат Синалоа, рано утром 9 сентября.
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