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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России сдавать квартиры хотят разрешить только через "Госуслуги"

В России сдавать квартиры хотят разрешить только через "Госуслуги"

Тогда все ведомства будут знать, кому принадлежит квартира, кто и когда ее снимал квартиру и кому предъявлять претензии В Госдуме готовят поправки в законопроект, который привяжет краткосрочный найм квартир к "Госуслугам", пишет "Парламентская газета".

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