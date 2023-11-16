В России сдавать квартиры хотят разрешить только через "Госуслуги"

Тогда все ведомства будут знать, кому принадлежит квартира, кто и когда ее снимал квартиру и кому предъявлять претензии В Госдуме готовят поправки в законопроект, который привяжет краткосрочный найм квартир к "Госуслугам", пишет "Парламентская газета".