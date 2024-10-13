Прогноз погоды на неделю с 14 по 20 октября 2024 года для регионов России Ольга ВайленкоНа предстоящей неделе Россию ждет широкий спектр погодных явлений, от суровых морозов на востоке страны до относительного тепла на западе.
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