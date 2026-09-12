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Царьград

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Владимир Путин назвал Египет давним и надёжным другом России

Владимир Путин назвал Египет давним и надёжным другом России

Президент России Владимир Путин отметил, что Египет является давним и надёжным другом Москвы. На встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси он подчеркнул важность сотрудничества, несмотря на сложности, и заявил о значительном товарообороте в $10 млрд.

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