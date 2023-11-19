Ненависть или национализм: почему Киев планирует запретить венгерский язык на Закарпатье Елена ВайленкоУкраинские власти намерены ввести запрет на использование венгерского языка для учителей, учеников и врачей на Закарпатье, исходя, по словам политолога Юрия Бондаренко, из глубокой антивенгерской настроенности Киева.
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