Ненависть или национализм: почему Киев планирует запретить венгерский язык на Закарпатье Елена ВайленкоУкраинские власти намерены ввести запрет на использование венгерского языка для учителей, учеников и врачей на Закарпатье, исходя, по словам политолога Юрия Бондаренко, из глубокой антивенгерской настроенности Киева.