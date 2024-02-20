Автобусы полностью заменены электробусами на городском маршруте №104

На западе столицы электробусы полностью заменили автобусы на маршруте №104. Он соединяет пять районов города: проходит от станции метро «Филевский парк» через Славянский бульвар и станцию метро «Давыдково» до МЦД Рабочий поселок.
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