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Михаил Чаплыга: Европейцы готовы отправить своих солдат в Украину? Не в этой жизни!

Михаил Чаплыга: Европейцы готовы отправить своих солдат в Украину? Не в этой жизни!

Спасибо! Наконец-то снова мои слова оказались правдой. «Радио Свобода» сообщает: три анонимных собеседника издания заявили, что в случае отказа США участвовать в такой миссии убедить население Европы отправить своих военных в Украину «будет очень сложно».

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