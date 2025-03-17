Фильм «Царевна-лягушка» продолжает лидировать в прокате уже вторую неделю. За период с 13 по 16 марта картина, снятая Александром Амировым, заработала 121 миллион рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness.
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