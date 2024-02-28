В Крыму задержали агента украинских спецслужб

В Симферополе задержали агента украинских спецслужб – об этом сообщает ФСБ. «В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины получил от куратора из главного управления разведки министерства обороны Украины задание, направленное на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ФСВНГ России на территории проведения специальной военной операции», – заявили в Центре общественных связей ведомства.