Зритель заметил деталь в "Интерстелларе", которая может раскрыть секрет фильма

Хотя почти каждая режиссерская работа Кристофера Нолана достойна многократных обсуждений, "Интерстеллар" — это фильм, который пережил время и продолжает вдохновлять на бесконечные дискуссии, будь то попытки разгадать скрытый смысл тикающего звука на планете, где время течет по-другому, или различные теории.