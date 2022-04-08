«Наше чудо»: второй раз ставшая мамой Кабаева показала фото из роддома

Радостной новостью бывшая жена Александра Липового поделилась в соцсети. Саша Кабаева с мужем и ребенком Соцсети28-летняя Саша Кабаева в прошлом году развелась с кикбоксером Александром Липовым и вновь вышла замуж за хоккеиста Егора Зайцева.