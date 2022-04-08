7дней.ru

105 550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Проститутке Собчак  не место в России. Пусть уезжает на свою родину в Израиль.Больше не нужна? ...
  • Наталья Середа
    Ева умница и красавица, женственная и никому не подражает.Не щука с эстрадыНашли виноватых: ...
  • Александр Можаров
    Красивая ЖЕНЩИНА👍👍👍«Свиньи не потеют...

«Наше чудо»: второй раз ставшая мамой Кабаева показала фото из роддома

«Наше чудо»: второй раз ставшая мамой Кабаева показала фото из роддома

Радостной новостью бывшая жена Александра Липового поделилась в соцсети. Саша Кабаева с мужем и ребенком Соцсети28-летняя Саша Кабаева в прошлом году развелась с кикбоксером Александром Липовым и вновь вышла замуж за хоккеиста Егора Зайцева.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх