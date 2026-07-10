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«Барса» заплатит 22+9 млн евро за Адейеми, у «Боруссии» будет 35% от будущей перепродажи. Вингер будет зарабатывать 6 млн евро «чистыми» в год по контракту на 5 лет

« Барселона » и «Боруссия» Дортмунд согласовали трансфер Карима Адейеми .  Сообщалось , что каталонцы заплатят 22+7 млн евро за немецкого вингера.

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