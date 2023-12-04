Форум ´Женское лицо стандартизации´ прошел 30.11.2023 в БелГИСС.

30.11.2023 в БелГиСС прошел форум ´Женское лицо стандартизации´. В его рамках состоялась учредительная конференция по созданию Объединенной организации Госстандарта Общественного объединения ´Белорусский союз женщин´, которую посетили руководитель Бобруйского ЦСМС Наумчик А.
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