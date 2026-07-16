При наличном досмотре: в России блокировку снятия денег в банкоматах предлагается оставить банкам

По предложению самих банкиров. Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил направлено в Минцифры, Минфин и Банк России отзыв на третий пакет правительственных мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод 3.
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