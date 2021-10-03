Со всеми бы так, правда? А то бегать за ними, ноги бить...

автор - Дилетант о политике Саакашвили задержали в Грузии Слушайте, а зачем Саакашвили поехал в Грузию? Ему не дают покоя лавры Навального, что ли? Он же в розыске.
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