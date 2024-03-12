Первая партия Solaris HS (бывшие Hyundai Solaris) скоро появится у дилеров

Пресс-служба холдинга AGR Automotive Group (AGR) объявила о начале отгрузки автомобилей бренда Solaris дилерам с петербургского автомобильного завода AGR, который ранее назывался ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии