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Чаплин: в январе 2027 года будет 15 рабочих дней

Чаплин: в январе 2027 года будет 15 рабочих дней

В январе 2027 года новогодние каникулы для работников на пятидневке продлятся до 10 января, а рабочих дней будет 15, сообщил депутат фракции «Единая Россия» Никита Чаплин.

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