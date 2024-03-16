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Марио Чалмерс о первом матче Леброна в Кливленде после перехода в «Хит»: «Кто-то пытался выхватить у пистолет у полицейского»

По словам экс-игрока «Майами», он еще никогда не видел такой ненависти и агрессии со стороны болельщиков по отношению к баскетболисту.

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