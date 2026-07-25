В Пенсильвании объявлен День Леброна Джеймса

В честь перехода 41-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса в клуб «Филадельфия Сиксерс» в штате Пенсильвания был официально объявлен «День Леброна Джеймса».
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