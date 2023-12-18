26 видеокамер разместили на новых местах автодорог Владимирской области

С 18 декабря на неделю камеры фотовидеофиксации на трассах региона поставлены в новых точках.На неделю с 18 по 24 декабря 26 передвижных комплексов фотовидеофиксации на трассах Владимирской области разместили на новых местах.
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