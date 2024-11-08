Лучшие страны для баланса между работой и личной жизнью

Какие страны ценят счастье больше, чем трудоголизм? Постоянно меняете сон на электронные таблицы и жертвуете свободным временем ради дедлайнов? Или вы один из тех счастливчиков, кто овладел искусством совмещения профессионального и личного? Истина в том, что место вашего проживания может значительно повлиять на это.