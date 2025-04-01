США ввели санкции против компаний из ОАЭ, Ирана и Китая, связанных с БПЛА

США ввели санкции против шести компаний и двух физических лиц из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и Китая, связанных с производством иранских беспилотных летательных аппаратов, якобы поставляемых в том числе в Россию «для использования на Украине», говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), 1 апреля опубликованном на сайте ведомства.