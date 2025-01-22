Сахалинские штурмовики нанесли удар по украинскому командному пункту на Южнодонецком направлении. Во время штурма опорного пункта на пути бойцов оказался нежилой трёхэтажный дом, в котором находился командный пункт ВСУ.
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