RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 454 подписчика

Штурмовики с Сахалина поразили командный пункт ВСУ в ДНР

Штурмовики с Сахалина поразили командный пункт ВСУ в ДНР

Сахалинские штурмовики нанесли удар по украинскому командному пункту на Южнодонецком направлении. Во время штурма опорного пункта на пути бойцов оказался нежилой трёхэтажный дом, в котором находился командный пункт ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх