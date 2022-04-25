Продукты для этого салата всегда есть в моем холодильнике,поэтому называю его «Моментальный». Делюсь рецептом

Ингредиенты: 2 картофелины 2-3 маринованных огурчика 3 яйца 2 плавленных сырка свежая зелень по вкусу соль и перец по желанию майонез для заправки Приготовление: Отварите отдельно картофель и яйца.
Популярные статьи
- Такие вкусные тефтели еще при Союзе готовили. А весь секрет в соусе
- Перестала варить свеклу на салаты: друг повар научил готовить свеклу намного вкуснее и проще, так они делают у себя в ресторане
- Это самый вкусный безмайонезный салат. Отличное сочетание ингредиентов. Обязательно приготовьте салат «Шахтерский», не пожалеете
Свежие комментарии