Вкусные рецепты

17 064 подписчика

Продукты для этого салата всегда есть в моем холодильнике,поэтому называю его «Моментальный». Делюсь рецептом

Продукты для этого салата всегда есть в моем холодильнике,поэтому называю его «Моментальный». Делюсь рецептом

Ингредиенты: 2 картофелины 2-3 маринованных огурчика 3 яйца 2 плавленных сырка свежая зелень по вкусу соль и перец по желанию майонез для заправки Приготовление: Отварите отдельно картофель и яйца.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх