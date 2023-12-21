"Транзитная страна, которая погрязла в коррупции": украинцы недовольны описанием Украины в Австрии

В австрийских учебниках украинскому государству дана крайне негативная характеристика.Уроженец Ивано-Франковска опубликовал в социальных сетях фотографии из австрийского учебника, где Украина названа "транзитной страной, которая погрязла в коррупции".
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