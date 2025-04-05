Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комендатура впервые провела яркий рейд: останавливали просто всех, дальше пошли и перевернули вверх дном ночные клубы

Комендатура впервые провела яркий рейд: останавливали просто всех, дальше пошли и перевернули вверх дном ночные клубы

Avia.pro - СМИ Ночь на Камчатке выдалась жаркой, но не из-за погоды. Следователи и полицейские, словно герои детективного фильма, прошлись по самым людным уголкам Петропавловска-Камчатского и Вилючинска, выискивая тех, кто решил, что постановление на учет — это не про них.

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