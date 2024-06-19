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Останина: нужен закон о контроле за вернувшимися с фронта осужденными

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина высказала свое мнение о преступлениях, совершающихся  вернувшимися из зоны военных действий бывшими заключенными, которые в местах лишения свободы подписали контракты с Минобороны РФ.

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