Останина: нужен закон о контроле за вернувшимися с фронта осужденными

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина высказала свое мнение о преступлениях, совершающихся вернувшимися из зоны военных действий бывшими заключенными, которые в местах лишения свободы подписали контракты с Минобороны РФ.
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