Вечером 16 октября на улице Уланской в Ростове 25-летний водитель «ВАЗ-2115» сбил 13-летнего школьника, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля, после чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Конец СВО в январ...
- "Всем пока": Стра...
- Саботаж распоряже...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым