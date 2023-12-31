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Депутат Госдумы Бородай заявил о невозможности перемирия с Украиной в праздники

Депутат Госдумы Бородай заявил о невозможности перемирия с Украиной в праздники

Депутат Государственной думы Российской Федерации Александр Бородай заявил, что после массированной атаки на Белгород Вооруженными силами Украины (ВСУ) ни о каком прекращении огня на период праздников речи быть не может.

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Комментарии
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оо
олег олейник
Высказывание Кречмера о смирении и потере Украиной БОЛЬШОЙ части территорий очень своевременно и актуально !
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14 час.
StarPer
Как задолбали &quot;братским народом&quot;. Не братья они нам.
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9 час.

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