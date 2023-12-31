Депутат Госдумы Бородай заявил о невозможности перемирия с Украиной в праздники

Депутат Государственной думы Российской Федерации Александр Бородай заявил, что после массированной атаки на Белгород Вооруженными силами Украины (ВСУ) ни о каком прекращении огня на период праздников речи быть не может.
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