Политика как она есть

Во вторник, 20 декабря, Эмманюэль Макрон в ходе интервью французским телеканалам LCI и TF1 подтвердил свой недавний тезис о важности предоставления Российской Федерации гарантий безопасности после окончания боевых действий на территории Украины.