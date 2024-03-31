В Челябинске ищут мужчину, который приставал к мальчику и пытался похитить

Неизвестный приставал к детям в челябинском микрорайоне АМЗ. Об этом сообщает aif.ru. В локальных чатах Челябинска распространяется информация о мужчине, который пристает к маленьким детям в людных местах.
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