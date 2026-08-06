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Царьград

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МИД России пообещал Австрии ответные меры за высылку дипломатов

МИД России пообещал Австрии ответные меры за высылку дипломатов

Заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский заявил о готовности Москвы принять ответные меры после того, как Вена объявила русских дипломатов персонами нон грата, указав, что ответ будет продуманным и болезненным для Австрии.

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