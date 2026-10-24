США не нужен российский газ в Европе стратегически, но это может стать тактическим ходом в переговорах по Украине Мария Кузнецова Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press Материал комментируют: Владимир Васильев Игорь Юшков Малек Дудаков США предлагают возобновить подачу российского газа в Европу через Украину, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.
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