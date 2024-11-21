«Бомжей и тунеядцев в стране не будет!»: Александр Лукашенко хочет навести в Белоруссии советский порядок. Может и в России это надо сделать?

Ой! Тогда ОФИЦИАЛЬНОЕ название столицы России - МОсква! А НЕ МАсква! И страна МОЯ называется РОССИЯ, и НЕ РАСия! Насчет дорог в Белоруссии в восьмидесятых и СЕЙЧАС - это несколько РАЗНЫЕ дороги! Когда из России в великую и независимую въезжаешь, то сразу ЖОПОЙ чувствуешь "качество" дороги! Насчет "бесплатного" парома через Припять - кто бы спорил! В восьмидесятых много чего было "бесплатного"! А вот по поводу "...очень долгое ожидание заказа в кафе Минска..." - это показатель! Вот только ЧЕГО? Похуистического отношения к клиентам? Или чего там другого? Ну, и насчет российских олигархов - не мог бы мне Андрей привести парочку фамилий ОЛИГАРХОВ? А заодно поинтересоваться, ЧТО ОЗНАЧАЕТ слово "ОЛИГАРХ"!

Олег Самойлов

Насчет того, что что-то в Белоруссии в магазинах "дешевле", нежели российское - примеры можно? вафффальга долбоябушнягафффа оперирует СОБСТВЕННО ЦИФРАМИ, правда, немного забывает о КУРСЕ рубля и Byn! Вот примерчик небольшой: В Москве бензин А-92 стоит от 49 до 54 рублей, верно? А в вяликай дзяржаве он стоит ВСЕГО 2.34! ЧТО больше? Конечно, в цифровом выражении 54! А в переводе на российский рубль по курсу 100 российских стоят 3.35 (в обменниках, в банках при покупке на РОССИЙСКУЮ карту получается 2.92-2.95!!!), то бензинчик стоит 69.85! Разница НЕБОЛЬШАЯ! А если покупать по карте, а по-иному на заправке НЕ оплатишь, то получишь и цену соответственную: 2.34:2.92=79.30! Ну-ка, полсотни литров залей в бачок! Интересно, СКОЛЬКО на российской территории по российским меркам ты сэкономишь?! Но это только по бензину! Лекарство Бифунгин стоит в великой самодостаточной державе РОВНО В ТРИ раза ДОРОЖЕ, нежели в России! Мясо говядина стоит всего на 30% дороже, молоко - на 10-25%! Еще примеры надо? Насчет того, что в Москве продукты дороже белАрусских - пусть вафффальга долбоябушнягаффффа рассказывает сказки кому-нибудь, пусть и Вам, а я в Москве ЕЖЕМЕСЯЧНО бываю по неделе-полторы и МОГУ сравнить цены московские с минскими! А пару недель назад ко мне приезжала сестра моя из Москвы! Так она ужаснулась, зайдя в магазин! Сначала, не зная что к чему, позарилась на цифирьки максимум двузначные до запятой, всякой всячины накупила, а как глянула на счет в телефоне - у нее волосы дыбом стали! Я ее предупреждал, что если что и надо, то я ей на свою белАрусскую карту возьму, но она в порыве благородства решила меня не беспокоить! Но это было один только раз! Больше она такового НЕ допускала! Это в плане белАрусской дешевизны! Если Андрей со мной НЕ согласен, то я могу прислать картинки со стоимостью продуктов, которые ему захочется узнать! И тогда можно продолжить дальше разговор о местной дешевизне!