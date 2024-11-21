Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Насчет того, что что-то в Белоруссии в магазинах "дешевле", нежели российское - примеры можно? вафффальга долбоябушня...«Бомжей и тунеядц...
  • Олег Самойлов
    Ой! Тогда ОФИЦИАЛЬНОЕ название столицы России - МОсква! А НЕ МАсква! И страна МОЯ называется РОССИЯ, и НЕ РАСия! Насч...«Бомжей и тунеядц...
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    Вот-вот! Потому ИЗ Белоруссии В РОССИЮ народ прется на заработки! Наверное, все это от ИЗБЫТКА рабочей силы в вяликай...«Бомжей и тунеядц...

«Бомжей и тунеядцев в стране не будет!»: Александр Лукашенко хочет навести в Белоруссии советский порядок. Может и в России это надо сделать?

«Бомжей и тунеядцев в стране не будет!»: Александр Лукашенко хочет навести в Белоруссии советский порядок. Может и в России это надо сделать?

Александр Лукашенко, которого в Белоруссии называют Батькой, известен как крепкий хозяйственник, не терпящий разгильдяйства и не дающий спуску никому, вне зависимости от статуса и звания.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Вот-вот! Потому ИЗ Белоруссии В РОССИЮ народ прется на заработки! Наверное, все это от ИЗБЫТКА рабочей силы в вяликай дзяржаве, верно? А вот насчет того, что &quot;...только кто туда поедет?&quot;  - это ВЕРНО! Надо еще суметь дурака найти, который поедет в так называемую страну, которая на ДОТАЦИИ у России сидит с момента получения так называемой независимости! Тем паче, что она входит в ТРОЙКУ самых нищих стран Европы! Первое место у дуркаины, второе - у Молдавии и третье, ПОЧЕТНОЕ!!!, - у НЕЕ!  Ктож поедет в эту страну-призер по нищете?!
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6 час.
Олег Самойлов
Ой! Тогда ОФИЦИАЛЬНОЕ название столицы России - МОсква! А НЕ МАсква! И страна МОЯ называется РОССИЯ, и НЕ РАСия! Насчет дорог в Белоруссии в восьмидесятых и СЕЙЧАС - это несколько РАЗНЫЕ дороги! Когда из России в великую и независимую въезжаешь, то сразу ЖОПОЙ чувствуешь &quot;качество&quot; дороги!  Насчет &quot;бесплатного&quot; парома через Припять - кто бы спорил! В восьмидесятых много чего было &quot;бесплатного&quot;! А вот по поводу &quot;...очень долгое ожидание заказа в кафе Минска...&quot; - это показатель! Вот только ЧЕГО? Похуистического отношения к клиентам? Или чего там другого?  Ну, и насчет российских олигархов - не мог бы мне Андрей привести парочку фамилий ОЛИГАРХОВ? А заодно поинтересоваться, ЧТО ОЗНАЧАЕТ слово &quot;ОЛИГАРХ&quot;!
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6 час.
Олег Самойлов
Насчет того, что что-то в Белоруссии в магазинах &quot;дешевле&quot;, нежели российское - примеры можно? вафффальга долбоябушнягафффа оперирует СОБСТВЕННО ЦИФРАМИ, правда, немного забывает о КУРСЕ рубля и Byn! Вот примерчик небольшой: В Москве бензин А-92 стоит от 49 до 54 рублей, верно? А в вяликай дзяржаве он стоит ВСЕГО 2.34! ЧТО больше? Конечно, в цифровом выражении 54! А в переводе на российский рубль по курсу 100 российских стоят 3.35 (в обменниках, в банках при покупке на РОССИЙСКУЮ карту получается 2.92-2.95!!!), то бензинчик стоит 69.85! Разница НЕБОЛЬШАЯ! А если покупать по карте, а по-иному на заправке НЕ оплатишь, то получишь и цену соответственную: 2.34:2.92=79.30! Ну-ка, полсотни литров залей в бачок! Интересно, СКОЛЬКО на российской территории по российским меркам ты сэкономишь?!  Но это только по бензину! Лекарство Бифунгин стоит в великой самодостаточной  державе РОВНО В ТРИ раза ДОРОЖЕ, нежели в России! Мясо говядина стоит всего на 30% дороже, молоко - на 10-25%! Еще примеры надо? Насчет того, что в Москве продукты дороже белАрусских - пусть вафффальга долбоябушнягаффффа рассказывает сказки кому-нибудь, пусть и Вам, а я в Москве ЕЖЕМЕСЯЧНО бываю по неделе-полторы и МОГУ сравнить цены московские с минскими! А пару недель назад ко мне приезжала сестра моя из Москвы! Так она ужаснулась, зайдя в магазин! Сначала, не зная что к чему, позарилась на цифирьки максимум двузначные до запятой, всякой всячины накупила, а как глянула на счет в телефоне - у нее волосы дыбом стали! Я ее предупреждал, что если что и надо, то я ей на свою белАрусскую карту возьму, но она в порыве благородства решила меня не беспокоить! Но это было один только раз! Больше она такового НЕ допускала!  Это в плане белАрусской дешевизны! Если Андрей со мной НЕ согласен, то я могу прислать картинки со стоимостью продуктов, которые ему  захочется узнать! И тогда можно продолжить дальше разговор о местной дешевизне!
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6 час.

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