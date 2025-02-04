Агент Шапи о переходе в МЛС: «Крутая развивающаяся лига, стилистически нам очень подходит. Это шаг вперед. Тренер лично высказал серьезный интерес и желание»

Футболист перешел в клуб «Канзас-Сити». – Как возник вариант с переходом в «Канзас»? – Был запланированный приезд тренера «Канзас‑Сити» на игру «Арис» – ПАОК, чтобы утвердиться в своем интересе в отношении партнера Шапи Ману Гарсии.