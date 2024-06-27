РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Гыыы тут то присцали!МУС отложил выдач...
  • Juri
    нашли козла отпущения?вам и Пригожин то же самое говорил. Если всё так хорошо,то тогда где Шойгу со своими звёздными ...Игорь Стрелков эт...
  • Боцман
    На правду нельзя обижатьсяПроблемы с миграц...

Евросовет согласовал кандидатуры на высшие руководящие должности Евросоюза

Евросовет согласовал кандидатуры на высшие руководящие должности Евросоюза

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в четверг, 27 июня, сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза утвердили назначение кандидатами на руководящие посты ЕС на следующие пять лет Урсулу фон дер Ляйен, Антонио Кошту и Кайю Каллас, – сообщают СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх