Евросовет согласовал кандидатуры на высшие руководящие должности Евросоюза

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в четверг, 27 июня, сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза утвердили назначение кандидатами на руководящие посты ЕС на следующие пять лет Урсулу фон дер Ляйен, Антонио Кошту и Кайю Каллас, – сообщают СМИ.
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