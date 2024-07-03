МЧС уволило сотрудника Гриценко, спасшего младенца после взрыва в Магнитогорске

Заместителя директора департамента спасательных формирований МЧС РФ Петра Гриценко, который в 2019 году спас из-под завалов дома в Магнитогорске 10-месячного мальчика, уволили со службы в связи с утратой доверия.
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