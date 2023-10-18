МИД РФ: Украина и США разрабатывали биологическое оружие около российских границ

Украинская сторона разрабатывала компоненты биологического недалеко от российских территорий. Об этом сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, его слова привел ТАСС.
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