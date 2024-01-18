В сентябре вступят в силу два закона в сфере биобезопасности

В сентябре вступят в силу законы о системе генетической информации и о ведении реестра продукции, необходимой для обеспечения биобезопасности населения, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании межфракционной рабочей группы по вопросам биологической безопасности 18 января.