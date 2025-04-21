ГИБДД выявляет таксистов-нелегалов

Национальная инспекция безопасности дорожного движения выявила нелегальных таксистов. Напомним, что согласно действующему Закону о такси, для перевозки пассажиров и багажа в легковом такси водитель должен иметь соответствующую лицензию.
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