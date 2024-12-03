(у Госдумы других дел что ли не осталось, кроме как идиотизмом заниматься?) ---------------------------------------------------------------------------------- В Госдуме предложили запретить россиянам курить на ходу.
В Госдуме захотели запретить россиянам курить на ходу
Комментарии
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А
Алексей
Если найдётся хотя-бы один человек, который докажет, что пассивное курение полезно! То все остальные скажут: -"Да всё понятно" и начнут пропагандировать за курение. От себя, заболеваемость среди курящих до 10-ти сигарет в день ниже, чем у некурящих, а пассивных можно сравнить с курящими до 10-ти сигарет в день. Будьте здоровы.
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4 час.
Владимир Пронченко
В Госдуму выбирают по правилу " Тупой и еще тупее ". Там очень маленький процент здравомыслящих людей. И если разогнать эту клоаку то народу реально станет легче дышать.
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3 час.
Владимир Елкин
Ещё одно подтверждение правоты Ленина, разогнавшего в своё время эту говорильню! За такие дебилоидные законотворческие инициативы и депутата, и протащившую его в Думу партию надо ликвидировать!
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3 час.
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