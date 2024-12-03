В Госдуме захотели запретить россиянам курить на ходу

А

Алексей

Если найдётся хотя-бы один человек, который докажет, что пассивное курение полезно! То все остальные скажут: -"Да всё понятно" и начнут пропагандировать за курение. От себя, заболеваемость среди курящих до 10-ти сигарет в день ниже, чем у некурящих, а пассивных можно сравнить с курящими до 10-ти сигарет в день. Будьте здоровы.